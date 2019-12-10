Почти 8 миллионов потратят в Курске на освещение парка «Бородино»
Аналогичные работы начались и в сквере «Гулливер»
Аналогичные работы начались и в сквере «Гулливер», там устанавливают опоры и светильники. Завершить работы в «Бородино» в «Гулливере» планируют к 15 декабря.
Кроме того, продолжается обустройство зоны отдыха «Озеро Ермошкино». Проектом предусмотрено строительство набережной, лодочной станции, баскетбольной площадки, площадок для скейтборда, воркаута, сдачи ГТО, трёх детских игровых площадок, беговой и велосипедной дорожек и малые архитектурные формы. Большую часть работ оставили на следующеий год. Сейчас там подготавливают территорию к устройству набережной и организации наружного освещения. Эти работы можно выполнять в любую погоду, пояснили в мэрии.