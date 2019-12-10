  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Почти 8 миллионов потратят в Курске на освещение парка «Бородино»

Аналогичные работы начались и в сквере «Гулливер»
Почти 8 миллионов потратят в Курске на освещение парка «Бородино»

Читайте также

В парке Героев гражданской войны, в народе «Бородино», начали менять освещение. Там планируется установить 119 светильников. Если верить сайту госзакупок, потратят на это более 7 миллионов 800 тысяч рублей. Также в парке заменят тротуарную плитку. 

Аналогичные работы начались и в сквере «Гулливер», там устанавливают опоры и светильники. Завершить работы в «Бородино» в «Гулливере» планируют к 15 декабря. 

Кроме того, продолжается обустройство зоны отдыха «Озеро Ермошкино». Проектом предусмотрено строительство набережной, лодочной станции, баскетбольной площадки, площадок для скейтборда, воркаута, сдачи ГТО, трёх детских игровых площадок, беговой и велосипедной дорожек и малые архитектурные формы. Большую часть работ оставили на следующеий год. Сейчас там подготавливают территорию к устройству набережной и организации наружного освещения. Эти работы можно выполнять в любую погоду, пояснили в мэрии.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Старовойт подключил к проблеме курских коммунальных аварий Министерство строительства и ЖКХ России

Куряне примут участие в ежегодном зимнем фестивале Российского движения школьников

Курян снова предупреждают о тумане и гололедице

Участок автодороги М-2 «Крым» в Курской области отремонтировали на семь месяцев раньше срока

С начала года более 1 000 сотрудников Курскэнерго прошли обучение и повысили свою квалификацию

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске