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Лента новостей / В регионе

В Курской области зарегистрирован первый заболевший гриппом

Он не делал прививку от вируса
В Курской области зарегистрирован первый заболевший гриппом

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В Курской области зарегистрирован первый случай заболевания гриппом. Вирус подхватил взрослый житель области, который не делал прививку, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В целом же в регионе пока циркулируют преимущественно негриппозные респираторные вирусы. За прошедшую неделю – с 2 по 8 декабря ОРВИ заболели  около 6 тысяч курян, почти 80% из них - дети. При этом, показатель заболеваемости остаётся ниже эпидемического порога больше чем на 30%.

Кроме того, с начала года в регионе зарегистрировано более 6 тысяч случаев внебольничных пневмоний. В подавляющем большинстве (94,3%) из них течение заболевания соответствует средней степени тяжести, отмечают специалисты.

Ведомство напоминает - прививку от гриппа в медицинских учреждениях региона ещё можно сделать до 20 декабря.
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