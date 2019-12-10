В Курской области зарегистрирован первый заболевший гриппом

Он не делал прививку от вируса

В Курской области зарегистрирован первый случай заболевания гриппом. Вирус подхватил взрослый житель области, который не делал прививку, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.В целом же в регионе пока циркулируют преимущественно негриппозные респираторные вирусы. За прошедшую неделю – с 2 по 8 декабря ОРВИ заболели около 6 тысяч курян, почти 80% из них - дети. При этом, показатель заболеваемости остаётся ниже эпидемического порога больше чем на 30%.Кроме того, с начала года в регионе зарегистрировано более 6 тысяч случаев внебольничных пневмоний. В подавляющем большинстве (94,3%) из них течение заболевания соответствует средней степени тяжести, отмечают специалисты.Ведомство напоминает - прививку от гриппа в медицинских учреждениях региона ещё можно сделать до 20 декабря.