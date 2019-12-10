Курянин пообещал сделать пенсионерке ремонт и скрылся с её деньгами

Старушка отдала аферисту 50 тысяч рублей

В Курске 83-летняя пенсионерка лишилась 50 тысяч рублей, поверив мошеннику. Старушка решила сделать ремонт в квартире и нашла мастера по объявлению, вывешенном на подъезде.Ремонтник приехал для оценки помещения и выставил пожилой женщине счёт. Сумма устроила заказчицу. Для начала ремонта мужчина попросил предоплату за работы и деньги на покупку материалов. Хозяйка квартиры, поверив мастеру, отдала деньги и не взяла с него расписки. Пообещав вернуться спустя несколько дней с инструментами, мастер взял деньги. Однако в оговоренное время он не вернулся, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки. Спустя месяц пенсионерка обратилась в полицию.Правоохранители нашли афериста - им оказался 50-летний курянин. Выяснилось также, что мастер собрал несколько таких заказов, но взятые заранее деньги потратил на свои цели. Средств на материалы у него не осталось, и единственным выходом он посчитал, сменить номер телефона.По факту мошенничества проводится проверка, а похищенную сумму старушке возместили родственники горе-мастера.