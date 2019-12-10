В Курске состоялся предпринимательский форум «Мой бизнес – мое будущее»

ТАКТ".На протяжении всего года Курская область выполняла национальный проект поддержки малого и среднего бизнеса, а также индивидуальной предпринимательской инициативы. Итог этой деятельности было решено подвести на масштабном бизнес-форуме. По всей видимости, размах призван подчеркнуть результативность затраченных усилий и немалых средств. Кстати, до 2024 года планируется вложить в развитие предпринимательства в регионе свыше миллиарда рублей, сообщает телеканал "
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «В этом году выделено 169 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Я сегодня пообщался с предпринимателями, говорят о том, что это правильное направление. Поэтому мы будем его продолжать. На следующий год еще дополнительно 50 миллионов рублей мы направляем на эти цели, в том числе за счет средств федерального бюджета».
По замыслу, средства, которые получает область, должны идти на экспортную поддержку, доступ бизнеса к финансовым ресурсам, на реализацию программ вовлечения курян в предпринимательскую деятельность. Другими словами – это субсидии, гранты и кредиты. Татьяна Стец, член правления сельскохозяйственного кооператива, среди тех, кому поддержка была оказана. Девушка признана победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель» и на форуме воплощает собой пример успешной реализации нацпроекта.
Татьяна Стец, победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России»: «Благодаря государственной поддержке, государственному гранту, мы сейчас реализуем в нашем кооперативе запуск мясопереработки и молокопереработки. Также за счет поддержки комитета потребительского рынка мы выезжаем на московские ярмарки. То есть наши фермеры, помимо того, что снабжают региональные рынки, они еще и выезжают за его пределы. Со своей продукцией».
В торжественной обстановке награды вручают и другим представителям малого и среднего бизнеса, которые, как утверждается, успешно воспользовались мерами поддержки. Участники форума демонстрируют оптимизм, связанный с такими достижениями и рассказывают о важности развития предпринимательства.
Алексей Лазарев, председатель федерации организаций профсоюзов Курской области: «Мы видим, что бизнес-сообщество формирует многие благотворительные фонды. Учувствует во всех социальных программах на территории Курской области. Мы считаем, что этой структуре надо развиваться, совершенствоваться. В современном мире это действительно одно из самых важных направлений деятельности».
Еще одно достижение уходящего года – создание в регионе площадки, которая призвана популяризировать предпринимательство. Создается, своего рода, единый офис для тех, кто планирует заняться бизнесом или вывести существующий на новый уровень.
Ольга Ильинова, директор ассоциации Микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области»: «При поддержке министерства экономического развития на базе ассоциации Микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» у нас действует несколько направлений. Это гарантийный фонд Курской области, микрофинансовая компания «Центр поддержки предпринимательства», центр поддержки экспорта, а также региональный центр инжиниринга. В этом году министерство объединило нас под единый бренд «Мой бизнес», а со следующего года мы запускаем полноценно этот проект».
Как подчеркнул глава региона, цель форума – продемонстрировать успешные примеры развития малого и среднего предпринимательства. В целом же, отмечает, куряне все еще опасаются заниматься бизнесом и вкладывать в него средства.
В Курске состоялся предпринимательский форум «Мой бизнес – мое будущее»
На протяжении всего года Курская область выполняла национальный проект поддержки малого и среднего бизнеса