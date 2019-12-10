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Восемь курских семей, оставшихся без отопления, получили обогреватели

Тепло начнёт поступать в квартиры горожан после полуночи
Восемь курских семей, оставшихся без отопления, получили обогреватели

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Восемь семей, оставшихся без отопления из-за порывов на теплосети в северо-западном районе Курска, получили обогреватели. Все заявки по обеспечению обогревателями принимаются и отрабатываются по телефону 51-92-80. Об этом сообщили на заседании областного координационного штаба с участием всех служб, которое на месте аварии провёл заместитель губернатора Алексей Смирнов. Без тепла и горячей воды, напомним, остались более 20,5 жителей микрорайона. По уточнённой информации, в первой половине дня без отопления оставался 231 жилой дом. В два часа часть домов начали отапливать по резервной схеме, сейчас горячей воды и тепла нет в 159 многоэтажках. 

Сейчас на улице 50 лет Октября работают более 10 единиц спецтехники. Специалисты «Квадры» демонтируют ветхий участок теплосети, чтобы в ближайшее время провести сварочные работы. 

На улице Студенческой дела обстоят сложнее - там специалисты приступили ктолько начались земляные работы. Характер этого повреждения требует более сложного ремонта: предстоит вскрыть бетонные перекрытия, чтобы добраться непосредственно до места повреждения. Только после этого можно будет приступить к ремонту. Ранее пришлось вручную разбирать тротуарную плитку и снимать асфальтовое покрытие с помощью спецтехники. Кроме этого, несколько часов заняла откачка воды, поясняют в региональной администрации.

Службы рассчитывают, что ориентировочно после полуночи можно будет наполнять системы водой. Управляющим компаниям дано указание быть готовыми к этому времени, чтобы оперативно подключать дома к системе центрального отопления.
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