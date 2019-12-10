Восемь курских семей, оставшихся без отопления, получили обогреватели
Тепло начнёт поступать в квартиры горожан после полуночи
Сейчас на улице 50 лет Октября работают более 10 единиц спецтехники. Специалисты «Квадры» демонтируют ветхий участок теплосети, чтобы в ближайшее время провести сварочные работы.
На улице Студенческой дела обстоят сложнее - там специалисты приступили ктолько начались земляные работы. Характер этого повреждения требует более сложного ремонта: предстоит вскрыть бетонные перекрытия, чтобы добраться непосредственно до места повреждения. Только после этого можно будет приступить к ремонту. Ранее пришлось вручную разбирать тротуарную плитку и снимать асфальтовое покрытие с помощью спецтехники. Кроме этого, несколько часов заняла откачка воды, поясняют в региональной администрации.
Службы рассчитывают, что ориентировочно после полуночи можно будет наполнять системы водой. Управляющим компаниям дано указание быть готовыми к этому времени, чтобы оперативно подключать дома к системе центрального отопления.