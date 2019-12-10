С начала года более 1 000 сотрудников Курскэнерго прошли обучение и повысили свою квалификацию

В том числе, более 300 работников получили вторую профессию

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 11 месяцев 2019 года. Возможность пройти профессиональную подготовку и повысить квалификацию получили более 1 000 сотрудников.Среди них 280 энергетиков получили новые знания в Пункте тренировки оперативного персонала Курскэнерго. 810 работников прошли профессиональную переподготовку на базе «Курского областного центра подготовки и переподготовки кадров ЖКХ». 103 сотрудника филиала прошли обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, 80 человек - в области охраны труда, 62 сотрудника повысили квалификацию по направлению пожарно-технический минимум при проведении огневых и пожароопасных работ, 20 человек прошли обучение по программе «Современные технологии диспетчерского управления линиями электропередачи и оборудованием сетевой компании в условиях цифровой трансформации».В том числе, более 300 работников получили вторую профессию: машинист автовышки и автогидроподъемника, стропальщик, вальщик леса, лифтёр и т.д.«В условиях реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса региона процесс непрерывного обучения, приобретения новых компетенций и знаний, повышения квалификации работников особенно важен», - отмечает начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова. - Для решения этих задач мы тесно сотрудничаем со специализированными местными и федеральными учебными учреждениями».До конца года возможность пройти обучение получат еще более 250 работников Курскэнерго.