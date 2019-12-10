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Участок автодороги М-2 «Крым» в Курской области отремонтировали на семь месяцев раньше срока

Дорогу расширили до четырёх полос, установили ограждения, знаки и освещение
Участок автодороги М-2 «Крым» в Курской области отремонтировали на семь месяцев раньше срока

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В Курской области открыли отремонтированный участок автодороги М-2 «Крым». Закончить ремонт планировалось 30 июня следующего года. Однако важный для региона объект сдали в эксплуатацию на семь месяцев раньше срока.

Протяжённость участка – 3 км 619 метров. Дорожники усилили и расширили проезжую часть, укрепили обочины, установили около 1,1 км барьерного ограждения. Вместо прежних двух полос там теперь четыре, за счёт чего увеличилась пропускная способность. Интенсивность движения на этом участке превышает 9 тысяч автомобилей в сутки.

133 дорожных знака, разметка и 7 автопавильонов обеспечат безопасность движения. Кроме того на участке построены 3,7 км линий наружного электроосвещения. Также на дороге переустроены и смонтированы водопропускные трубы. 

«Мы заканчиваем в Курской области Год дорог, но это не означает, что мы прекращаем работы по улучшению дорожной ситуации в регионе. У нас впереди большие планы по строительству автомобильных дорог как федерального, так и регионального значения», - сказал Роман Старовойт.

Губернатор также напомнил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске удалось привести в порядок более 52 километров магистралей.

«Это первый объект, который мы сдаём с четырьмя полосами движения в Курской области. В следующем году заканчиваем 11-километровый  участок в Горшеченском районе на дороге Курск-Воронеж-Борисоглебск. И приступаем к капитальному ремонту обхода Курска. Он будет выглядеть примерно также: 4 полосы движения, полностью освещён, будут тротуары, автопавильоны, барьерное ограждение», -  пояснил начальник Упрдор «Москва – Харьков» Сергей Недялков.









ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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