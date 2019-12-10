Куряне примут участие в ежегодном зимнем фестивале Российского движения школьников

Ребят ждёт насыщенная программа

С 13 по 16 декабря в Москве пройдёт ежегодный зимний фестиваль Российского движения школьников. В нём примут участие около двух тысяч человек из 85 регионов страны. Среди участников активисты РДШ, педагоги, а также финалисты Всероссийского конкурса «Лига вожатых» и Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». Курскую область на фестивале представят 25 активистов регионального отделения РДШ.Школьников ждёт насыщенная программа: экскурсии по новогодней Москве, работа интерактивных площадок, встречи с известными людьми, а также уникальная возможность поболеть за российских хоккеистов на матче «Россия – Чехия».Ребята также установят рекорд: создадут самую длинную 850-метровую бумажную гирлянду. Её занесут в Книгу рекордов России и на церемонии закрытия фестиваля торжественно передадут представителю Рязани - Новогодней столицы России-2020.Завершится ежегодный фестиваль РДШ 15 декабря грандиозным шоу. На закрытии подведут итоги работы Российского движения школьников за год и наградят победителей всероссийских конкурсов «Лига вожатых» и «Лидеры XXI века».