Куряне примут участие в ежегодном зимнем фестивале Российского движения школьников
Ребят ждёт насыщенная программа
Школьников ждёт насыщенная программа: экскурсии по новогодней Москве, работа интерактивных площадок, встречи с известными людьми, а также уникальная возможность поболеть за российских хоккеистов на матче «Россия – Чехия».
Ребята также установят рекорд: создадут самую длинную 850-метровую бумажную гирлянду. Её занесут в Книгу рекордов России и на церемонии закрытия фестиваля торжественно передадут представителю Рязани - Новогодней столицы России-2020.
Завершится ежегодный фестиваль РДШ 15 декабря грандиозным шоу. На закрытии подведут итоги работы Российского движения школьников за год и наградят победителей всероссийских конкурсов «Лига вожатых» и «Лидеры XXI века».