Старовойт подключил к проблеме курских коммунальных аварий Министерство строительства и ЖКХ России

Со дня на день Курскую область посетит замминистра Максим Егоров, с котором губернатор обсудит дальнейшие действия по ситуации с «Квадрой»

Роман Старовойт высказался о порывах на теплосетях. Во-первых, всем пострадавшим от аварии сделают перерасчёт. Во-вторых, он подключил к этой проблеме Министерство строительства и ЖКХ России. Со дня на день Курскую область посетит замминистра Максим Егоров, с котором губернатор обсудит дальнейшие действия по ситуации с «Квадрой». Ещё глава региона намерен встретиться с генеральным директором «Квадры». Он тоже скоро приедет в Курск.





Старовойт недоумевает: как «Квадра» проводила необходимые испытания летом, что сейчас еженедельно происходят коммунальные коллапсы.





Также глава региона считает, что в следующем году компания должна увеличить объёмы ремонта теплосетей за свой счёт. А сейчас, до сильных морозов - дополнительно проверить состояние всех сетей, чтобы избежать новых серьёзных аварий.





«Эта ситуация для меня сейчас — главный приоритет. Держу на контроле», - заключил губернатор.