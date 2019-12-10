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Лента новостей / В регионе

Старовойт подключил к проблеме курских коммунальных аварий Министерство строительства и ЖКХ России

Со дня на день Курскую область посетит замминистра Максим Егоров, с котором губернатор обсудит дальнейшие действия по ситуации с «Квадрой»

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Роман Старовойт высказался о порывах на теплосетях. Во-первых, всем пострадавшим от аварии сделают перерасчёт. Во-вторых, он подключил к этой проблеме Министерство строительства и ЖКХ России. Со дня на день Курскую область посетит замминистра Максим Егоров, с котором губернатор обсудит дальнейшие действия по ситуации с «Квадрой». Ещё глава региона намерен встретиться с генеральным директором «Квадры». Он тоже скоро приедет в Курск.


Старовойт недоумевает: как «Квадра» проводила необходимые испытания летом, что сейчас еженедельно происходят коммунальные коллапсы. 


Также глава региона считает, что в следующем году компания должна увеличить объёмы ремонта теплосетей за свой счёт. А сейчас, до сильных морозов -  дополнительно проверить состояние всех сетей, чтобы избежать новых серьёзных аварий.


«Эта ситуация для меня сейчас — главный приоритет. Держу на контроле», - заключил губернатор.

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