В Курске два пешехода, переходя дорогу, оказались под колёсами машин

Пенсионерка шла по переходу, а молодой парень - в неположенном месте

10 декабря в Курске два пешехода угодили под колёса машин. Оба переходили дорогу - пенсионерка по переходу, а молодой парень - в неположенном месте.Как сообщили в ГИБДД, около пяти часов вечера 71-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №28 по проспекту Хрущёва. В это время со стороны улицы Бойцов 9 дивизии в направлении проспекта Энтузиастов ехала грузовая ГАЗель, за рулём которой был 35-летний водитель. Затормозить он не успел. В результате пенсионерка получила ранения различной степени тяжести, её доставили в 4-ю горбольницу.Позднее, примерно в половину шестого, напротив дома №95/Б по ПЛК был сбит 22-летний молодой человек. Он переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, когда на его беду на дороге появилась «Тойота Ярис», которая ехала со стороны посёлка Ворошнево в направлении улицы Крюкова. За рулём был 27-летний водитель. Этот пешеход тоже получил различные травмы и отправился на больничную койку.