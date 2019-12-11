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В Курске два пешехода, переходя дорогу, оказались под колёсами машин

Пенсионерка шла по переходу, а молодой парень - в неположенном месте
В Курске два пешехода, переходя дорогу, оказались под колёсами машин

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10 декабря в Курске два пешехода угодили под колёса машин. Оба переходили дорогу - пенсионерка по переходу, а молодой парень - в неположенном месте. 

Как сообщили в ГИБДД, около пяти часов вечера 71-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №28 по проспекту Хрущёва. В это время со стороны улицы Бойцов 9 дивизии в направлении проспекта Энтузиастов ехала грузовая ГАЗель, за рулём которой был 35-летний водитель. Затормозить он не успел. В результате пенсионерка получила ранения различной степени тяжести, её доставили в 4-ю горбольницу.
 
Позднее, примерно в половину шестого, напротив дома №95/Б по ПЛК был сбит 22-летний молодой человек. Он переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, когда на его беду на дороге появилась «Тойота Ярис», которая ехала со стороны посёлка Ворошнево в направлении улицы Крюкова. За рулём был 27-летний водитель. Этот пешеход тоже получил  различные травмы и отправился на больничную койку.  




ФОТО - АВТОРКАДР_46
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