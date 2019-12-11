Курские медики решали, как сделать медпомощь для населения доступнее
В первую очередь, обсудили роль муниципалитетов в оказании медпомощи, кадровое обеспечение медучреждений и социальную поддержку персонала
На этот раз в стенах КГМУ собрались около сотни экспертов, практикующих врачей и руководителей медучреждений. Обнажить проблемы оказания первичной медико-санитарной помощи населению – такая задача стояла перед участниками сессии.
В первую очередь, обсудили роль муниципалитетов в оказании медпомощи, кадровое обеспечение медучреждений и социальную поддержку персонала, сообщает телеканал "ТАКТ".
Ирина Забелина, первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области: «Наша задача сейчас грамотно выстроить нашу стратегию, чтобы то внимание, которое уделяется правительством и администрацией, те деньги, которые будут выделяться, они пошли в правильном русле, скажем так. Чтобы это было эффективно, рационально и грамотно. Это база, фундамент здравоохранения всегда. И мы не исключение. Поэтому, каким будет этот фундамент, от этого и будет зависеть всё то «здание» здравоохранения, которое мы построим».
На данный момент особенно остро в Курской области стоит кадровый вопрос. Этот факт подтверждают не только рядовые медработники, но и региональные власти.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Нехватка врачей, с этим связана нагрузка. Она ложится на плечи терапевтов, участковых врачей. Об этом говорят и люди, наши с вами земляки, пациенты. Я уверен, если мы будем работать в команде, то удастся существенным образом изменить ситуацию. К этому есть все предпосылки».
Курские медики активно изучают опыт коллег из Белгорода по работе врачей общей практики. Представители медицинского сообщества уверены, что это позволит решить ряд сразу нескольких актуальных проблем.
Ирина Забелина, первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области: «Как всегда актуальны финансовое и кадровое обеспечение. Как вариант – строительство офисов врачей общей практики и их внедрение в здравоохранение Курской области. Это не очень распространённая форма, но мы надеемся, что она будет у нас эффективно работать. Мы даже думаем о том, чтобы в муниципалитетах на местах, чтобы обсудили те люди, которые там живут. Мы же в итоге для кого? Для пациентов, жителей Курской области работаем. И стараемся что-то изменить, чтобы им было лучше».
Введение врачей общей практики – это в первую очередь обеспечение доступности качественной медпомощи селянам. В отдалённых уголках области зачастую жители даже не могут получить своевременную консультацию специалиста, не говоря о необходимом лечении.
Вера Коратаева, главный врач ОБУЗ «Дмитривская ЦРБ»: «Мы все понимаем, что в городе медицинская помощь более доступна. А лица, которые проживают в сельской местности, в большинстве своём, это уже более возрастные люди, медпомощь от них сейчас отдалена. Особенно получение квалифицированной помощи медицинской затруднительно во многих случаях».
Выпускники медуниверситетов и медколледжей неохотно соглашаются на работу в райцентрах. Действующая программа «Земский доктор» оказалась не так привлекательна для начинающих врачей. Проблему можно решить, уверена главврач Дмитриевской ЦРБ. Например, к уже существующей программе соцподдержки добавить обеспЕчение молодых специалистов служебным транспортом.
Вера Коратаева, главный врач ОБУЗ «Дмитривская ЦРБ»: Вопрос какого-то может быть личного транспорта. Если бы была программа по обеспечению пусть даже каким-то бюджетным автомобилем. Был бы врач общей практики и ему дали автомобиль на время работы в служебное пользование. Мало кто сейчас из молодых людей стремится поехать на село и работать. Те же выпускники медколледжей работать на ФАПе. Поэтому кадровый вопрос, особенно в ближайшие годы, встанет довольно остро».