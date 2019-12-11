Наказания нарушители отбывали в спецприёмнике

Более 300 автомобилистов арестовали в Курске в этом году. Такие данные приводит сайт регионального УМВД. Наказания нарушители отбывали в спецприёмнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.В правовом отделении курского УМВД разъяснили, за какие правонарушения водители могут лишиться свободы на одну-две недели.Во-первых, это управление транспортным средством будучи лишённым прав. Срок ареста в этом случае может составлять до 15 суток.За управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в том числе не имея водительского удостоверения могут поместить под арест на 10 - 15 суток.За отказ водителя, не имеющего водительского удостоверения или лишённого водительских прав, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения грозит арест от 10 до 15 суток.Водителя, оставивишего местао ДТП, участником которого он являлся, могут арестовать на срок до 15 суток.Также на 15 суток рискуют отправиться за решётку те, кто не заплатил штрафы ГИБДД. Исключение составляют штрафы с автоматических камер.При этом некоторые категории граждан могут избежать административного ареста. В частности, это беременные женщины, женщины, имеющие детей до 14 лет, несовершеннолетние, инвалиды I и II групп и военнослужащие.