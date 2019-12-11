В Курске ищут женщину, укравшую сумку с деньгами у посетительницы торгового центра
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Расплачиваясь на кассе в одном из магазинов ТРЦ на улице Карла Маркса, курянка забыла сумку. Оплошностью воспользовалась другая посетительница, которая забрала чужую вещь. В сумке, меж тем, было более 20 тысяч рублей.
По камерам видеонаблюдения полицейским удалось определить внешность предполагаемой похитительницы. Сейчас её ищут. Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о личности женщины, круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, а также по номерам 58-33-60 и 8-908-121-79-55. Конфиденциальность гарантируется.
ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ