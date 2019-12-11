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«Квадре» предложили сделать временный трубопровод в Северо-Западном микрорайоне Курска

Накануне утром в результате двух порывов на теплотрассе без отопления остался 231 жилой дом и ряд социальных объектов
«Квадре» предложили сделать временный трубопровод в Северо-Западном микрорайоне Курска

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«Квадре» предложили рассмотреть возможность организации временного трубопровода для обеспечения Северо-Западного микрорайона теплом и горячей водой. Об этом сообщил мэр Курска Виктор Карамышев, который побывал на месте очередной коммунальной аварии. Он подчеркнул, что в данный момент складывается тревожная ситуация и город не может стоять в стороне.

Напомним, накануне утром в результате двух порывов на теплотрассе без отопления остался 231 жилой дом и ряд социальных объектов. Ремонт теплосети на пересечении улицы Студенческая и проспекта Хрущёва теплоэнергетики завершили раньше запланированного срока. Там заменили 2-метровый участок ветхого трубопровода на новый. 


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