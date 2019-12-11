«Квадре» предложили сделать временный трубопровод в Северо-Западном микрорайоне Курска
Накануне утром в результате двух порывов на теплотрассе без отопления остался 231 жилой дом и ряд социальных объектов
Напомним, накануне утром в результате двух порывов на теплотрассе без отопления остался 231 жилой дом и ряд социальных объектов. Ремонт теплосети на пересечении улицы Студенческая и проспекта Хрущёва теплоэнергетики завершили раньше запланированного срока. Там заменили 2-метровый участок ветхого трубопровода на новый.