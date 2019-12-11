С начала года Курскэнерго предъявило в суд 172 исковых заявления по взысканию дебиторской задолженности потребителей

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает системную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает системную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.Одним из наиболее эффективных ее направлений является претензионно-исковая деятельность. С января по ноябрь 2019 года Курскэнерго удалось добиться положительных судебных решений в рамках 102 дел на общую сумму требований более 180 млн рублей. По результатам этих решений получено 83 исполнительных листа на сумму 98,42 млн рублей, из которых уже погашено 22,43 млн рублей. Сумму требований в размере 82 млн рублей должники оплатили добровольно до выдачи исполнительных листов.Однако, несмотря на положительные результаты, проблема долгов остается крайне актуальной для предприятия электросетевого комплекса. По состоянию на 01.12.2019г. уровень просроченной дебиторской задолженности Курскэнерго составляет 641 млн рублей.Сотрудники филиала будут последовательно продолжать работу по взысканию долгов, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы. Полученные средства за оказание услуг по передаче электроэнергии направляются на выполнение производственных программ Курскэнерго.