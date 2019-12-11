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В Курске запустили рабочее движение по дороге на проспекте Дружбы

Это четырёхполосное полотно длиной в 3 с лишним километра
В Курске запустили рабочее движение по дороге на проспекте Дружбы

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В Курской области завершается Год дорог. Сегодня в Курске появилась ещё одна дорога, которую горожане ждали больше двух десятков лет. Губернатор открыл рабочее движение по дороге на проспекте Дружбы. 

Новая дорога соединит два микрорайона - Северо-Западый и КЗТЗ. Строительство ведётся в два этапа, завершат его в 2020 году. В этом году заасфальтирован участок от проспекта Дружбы до улицы Просторной, в следующем проложат дорогу до улицы Сумской.

Сейчас это четырёхполосное полотно длиной в 3 с лишним километра. Стройка обошлась в 665 миллионов рублей. В этом году на неё из федерального бюджета выделили полмиллиарда. В следующем строители освоят ещё 165 миллионов. Они в основном пойдут на благоустройство, но освещение вдоль новой дороги появится уже в этом году – максиму к 25 декабря. 

Роман Старовойт говорит, что понимал - наличие качественной проезжей части предполагает, что люди будут ехать, нарушая правила. Поэтому администрация и ГИБДД согласовали проект организации движения, согласовали с подрядчиком эти вопросы, чтобы предоставить возможность пользоваться дорогой и местным жителям, и тем, кто будет ехать транзитом. 

Открыв рабочее движение по новой дороге, глава региона призвал автомобилистов крайне внимательно смотреть на дорожные знаки.



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