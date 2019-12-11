Роман Старовойт возглавил попечительский совет курского «Авангарда»

К 2030 году планируется возвести новый современный стадион

Сегодня состоялось заседание попечительского совета футбольного клуба «Авангард». Возглавил совет губернатор Курской области Роман Старовойт. Также в совет вошли представители спорта, власти, бизнеса и общественности. Попечительский совет будет контролировать исполнение новой стратегии развития клуба. Региональная администрация хочет сохранить команду, несмотря на сложившуюся ситуацию, и дальше поддерживать «Авангард». Финансирование сохранится на том же уровне, что и сейчас, помимо этого планируется привлекать спонсоров. Сейчас бюджет клуба на сезон более 300 миллионов рублей.Также на заседании отметили, что в ходе предварительного аудита значимых нарушений в работе клуба не обнаружено. Глава региона напомнил о важности строительства спортивной инфраструктуры, привлечения молодёжи к занятиям спортом. К 2030 году планируется возвести новый современный стадион.Этот проект можно реализовать в рамках мероприятий, приуроченных к 1000-летию Курска, отметил губернатор.