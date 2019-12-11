Роман Старовойт возглавил попечительский совет курского «Авангарда»
К 2030 году планируется возвести новый современный стадион
Также на заседании отметили, что в ходе предварительного аудита значимых нарушений в работе клуба не обнаружено. Глава региона напомнил о важности строительства спортивной инфраструктуры, привлечения молодёжи к занятиям спортом. К 2030 году планируется возвести новый современный стадион.
Этот проект можно реализовать в рамках мероприятий, приуроченных к 1000-летию Курска, отметил губернатор.