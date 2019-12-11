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Курскую область снова накроет туман

Также обещают моросящие осадки и гололедицу
Курскую область снова накроет туман

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Курскую область снова накроет туман, предупреждает МЧС. По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Местами небольшие моросящие осадки и туман, на дорогах гололедица. 

Температура по области ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, а днём столбики термометров покажут от 1° мороза до 4° тепла. 

Спасатели напоминают - туман значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве рекомендуют курянам воздержаться от поездок в тумане, если возможности отложить поездку нет - снижать скорость. При управлении на скользской дороге не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач и в начале движения, что может привести к заносу.

Пешеходам советуют передвигаться по скользким улицам осторожно, ступая на всю подошву. 
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