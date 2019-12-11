Путепроводу быть – в Курчатове приступили к строительству важного участка дороги

ТАКТ". Затягивать с началом работ не стали. На подготовительном этапе перед основной частью строительства рабочие приступили к расчистке территории.В Курчатове дан старт строительству долгожданного путепровода через железную дорогу. Контракт с подрядной организацией был заключён накануне, сообщает телеканал "
Долгие годы местные жители испытывали значительные неудобства, стоя в пробках на переезде, однако уже в следующем году ситуация кардинально изменится. Протяжённость нового участка составит 870 метров. Дорогу планируется сделать четырёхполосной, а также оборудовать тротуарами и освещением.
Владимир Муравьёв, председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области: «Жители стоят в пробках, переезжая через два ж/д переезда. Это неудобно, это для большого района и опасно. Вовремя не могут доехать дежурные службы, если ж/д переезд закрыт».
Объект очень важен для населения – дорога свяжет город атомщиков с новым районом. Кроме этого, появится возможность развивать в дальнейшем и жилищное строительство. Сейчас новый микрорайон включает 4 новостройки. В перспективе население Курчатова может увеличиться на 20 тысяч человек.
Владимир Муравьёв: «Объект, который действительно важен и нужен для этого города, для того, чтобы он планомерно развивался. С новой дорогой, которая появится здесь к 2021 году, соединится активно развивающийся южный район Курчатова с основной его частью. Это позволит жителям максимально комфортно и с минимальными временными затратами добираться до центра города».
О строительстве подобного пути в администрации Курчатова задумывались давно. Несколько раз прорабатывали возможные варианты: хотели строить и мост, и подземный тоннель, и одноуровневый переезд. По разным причинам ни один из предложенных вариантов не был утверждён. ПутепровОд оказался более подходящим решением «дорожной» проблемы.
Игорь Корпунков, глава г. Курчатов: «Самое оптимальное – это как раз гофрированная стальная конструкция путепровода. Собственно говоря, под неё и сделан проект. Город ждёт с нетерпением окончания – это 2021 год. Уверен, что подрядчики в этот срок уложатся. А если сделают раньше, мы будем только рады».
Глава региона Роман Старовойт первым осмотрел объект. Он также выразил уверенность, что путепровод может быть сдан в эксплуатацию гораздо раньше установленного срока – декабря 2021 года. Для этого подрядчик обладает всеми достаточными компетенциями.
Путепроводу быть – в Курчатове приступили к строительству важного участка дороги
Дорогу планируется сделать четырёхполосной, а также оборудовать тротуарами и освещением