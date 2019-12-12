Названа стоимость билетов на авиарейсы из Курска в Сочи

Перелёт в одну сторону обойдётся минимум в 2 500 рублей

В региональной администрации уточнили стоимость билетов на рейсы из Курска в Сочи и расписание. Перелёт в одну сторону обойдётся минимум в 2 500 рублей, билеты с багажом обойдутся в 3,5тысячи.Стартуют авиарейсы авиакомпании «РусЛайн» 28 декабря и будут летать два раза в неделю. Пассажиров в южный город доставят на 50-местных самолетёх Bombardier CRJ-100/200 всего за 2 часа 10 минут.Приятный бонус для любителей зимнего спорта - на всех рейсах можно бесплатно провезти один комплект горнолыжного или сноубордического оборудования.Расписание авиарейсов:Сочи – Курск 28.12.2019 вылет 13:00, прилёт 15:15;Курск – Сочи 28.12.2019 вылет 10:10, прилёт 12:20;Сочи – Курск с 03.01.2020 по 27.03.2020 вылет 16:50, прилёт 19:00;Курск – Сочи с 03.01.2020 по 27.03.2020 вылет 13:55, прилёт 16:05;Сочи – Курск с 05.01.2020 по 22.03.2020 вылет 13:05, прилёт 15:15;Курск – Сочи с 05.01.2020 по 22.03.2020 вылет 10:10, прилёт 12:20.Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero. Справочная информация по телефону: 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).