В краеведческом музее появится трёхмерная панорама Курской битвы

Созданием панорамы займётся команда «Невский баталист»

Значительное место в новой экспозиции краеведческого музея займет раздел, посвящённый Курской битве, его выполнят в форме трёхмерной историко-художественной панорамы. Разместится панорама в отремонтированных помещениях, ранее принадлежавших электроаппаратному заводу.Созданием панорамы займётся команда «Невский баталист». За 6 лет работы молодые скульпторы и художники выполнили 15 проектов, в числе которых «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», «Москва, сорок первый. Контрнаступление», «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина», «Кёнигсберг-45. Последний штурм» и «Герои Брестской крепости».Сейчас команда «Невского баталиста» работает над новым проектом для музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. В Курск учредитель этой матсеркой Дмитрий Поштаренко планирует приехать в январе следующего года, чтобы на месте оценить масштаб работы и время, которое потребуется. К этому моменту областной краеведческий музей определит эпизоды Курской битвы, которые нужно будет отразить в панораме.«Создание трёхмерной историко-художественной панорамы – важный проект. Аналога нет ни в одном городе Центрального Черноземья. Появление подобного объекта будет способствовать повышению туристической привлекательности Курской области», - отметил заместитель губернатора Александр Чуркин.