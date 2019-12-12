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Более 1000 росгвардейцев обеспечат безопасность в Курской области на Новый год

В случае экстренных ситуаций предусмотрен резерв личного состава
Более 1000 росгвардейцев обеспечат безопасность в Курской области на Новый год

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Более 1000 военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок и безопасность в Курской области во время новогодних и рождественских праздников. В случае экстренных ситуаций предусмотрен резерв личного состава. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба регионального Управления Росгвардии. 

На совещании участники обсудили вопросы совместных комплексных мер по обеспечению общественной безопасности в период новогодних каникул. Особое внимание уделят обеспечению безопасности детей, которые отправятся на общероссийскую новогоднюю ёлку в Москву. Также возьмут на усиленный контроль оборот оружия и деятельность частных охранных организаций в предновогодний период. Все места проведения массовых мероприятий проверят на предмет наличия взрывоопасных предметов.

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