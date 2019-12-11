ГД РФ приняла законопроект о закреплении за ПСБ статуса опорного банка ОПК

Live24.ru.Депутаты Госдумы приняли во втором чтении новый законопроект, согласно которому финансовая организация "Промсвязьбанк" получила статус опорного банка для государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает
Также по результатам второго чтения, акции ПАО "Промсвязьбанк" становятся неотчуждаемыми в любом случае, в том числе при продаже, доверительной передаче или в залог. Голосующие акции ПСБ в полном объеме принадлежат стране, а ПАО становится первым государственным банком с подобными ограничениями. Правительство предоставляет ПСБ особые полномочия в сфере оказания поддержки оборонно-промышленному комплексу России, в том числе его финансовому оздоровлению, проведению диверсификации отраслей производства.
"Промсвязьбанк" поможет сделать расчеты по выполнению госзаказа по обороне более прозрачными и эффективными. Присвоение ПСБ значимого статуса опорного банка можно назвать своевременным и целесообразным решением, что позволит закрепить за ним особую роль для предприятий ОПК. Банковская организация на 100% готова выполнять новые задачи, уже сейчас ведется сопровождение более 50% ГОЗа, в данной сфере ПСБ является лидером среди российских банков. Своей стратегической целью он ставит качественное сопровождение ГОЗов, обслуживание и развитие ОПК, эффективную модернизацию и рост производства гражданской продукции для достижения показателей, поставленных руководством страны. Об этом рассказал Петр Фрадков, Председатель ПАО «Промсвязьбанк».
В пояснительной записке к законопроекту указано, что по поручению Владимира Путина благодаря документу правительство будет определять долю и суммы ГОЗ, а сопровождать сделки будет не только опорный банк, но и уполномоченные финансовые организации.
Сотрудничество ПСБ и предприятий в сфере ОПК началось еще в прошлом году, за прошедший период организация смогла создать необходимую инфраструктуру для ведения всех объемов контрактов беспрепятственно и максимально эффективно. Пока ПСБ обслуживает более 50% всех контрактов по государственному заказу в сфере обороны страны, но в ближайшие годы этот показатель увеличится до 70% и более.
ГД РФ приняла законопроект о закреплении за ПСБ статуса опорного банка ОПК
"Промсвязьбанк" поможет сделать расчеты по выполнению госзаказа по обороне более прозрачными и эффективными.