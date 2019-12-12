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Курское "Динамо" обыграло польскую "Гдыню" в матче Евролиги

Переупрямить соперниц "динамовкам" удалось только в овертайме

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Курское "Динамо" на выезде победило польскую "Гдыню" в матче женской баскетбольной Евролиги. Переупрямить соперниц "динамовкам" удалось только в овертайме. Итоговый счёт 92:86. 


В составе курского клуба дабл-дабл оформила Глори Джонсон - 28 очков и 15 подборов, Эпифания Принц набрала 20 баллов, Деванна Боннер заработала 16.


В следующем матче Евролиги, 18 декабря "Динамо" встретится на выезде с французским "Лионом", а до этого, 14 декабря в рамках чемпионата России примет новосибирское "Динамо".






ФОТО - ЖБК "ДИНАМО" КУРСК
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