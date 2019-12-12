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В Курске за день сбили трёх человек

Две девушки переходили дорогу, мужчина стоял на аварийке
В Курске за день сбили трёх человек

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11 декабря в Курске в трех авариях пострадали три человека - две девушки 19-ти и 23-х лет и 32-летний мужчина. 

Утром, около половины девятого ДТП произошло на улице Ленина в районе дома №86. Там 18-летний водитель ВАЗа-2112, двигаясь со стороны улицы Садовая в направлении площади Перекальского задавил 23-летнюю девушку,  которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.  


Днём, примерно в 16:30 такое же ДТП случилось на улице Запольная в районе дома №47. Там 61-летний водитель автомобиля «Лада Гранта»,  двигаясь со стороны Запольной в направлении проспекта Дружбы задавил 19-летнюю девушку.



А в седьмом часу вечера на улице Энгельса в районе дома №45 под колёсами «Лады Веста» оказался 32-летний мужчина, который находился на проезжей части в крайней левой полосе из-за неисправности своего «Опель Вектра». За рулём сбившей его лекговушки был 31-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Сумская.


В результате этих аварий все пострадавшие пешеходы получили травмы различной степени тяжести.






ФОТО - АВТОКАДР_46

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