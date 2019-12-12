20-летняя консультант курского банка воровала деньги со счетов пенсионеров

Она помогала пожилым клиентам поменять пароли от личного кабинета, а потом переводила их деньги себе

В Курске под уголовное дело попала 20-летняя консультант одного из банков. Она похищала деньги с карт пенсионеров.Пожилые люди обращались в офис банка, чтобы поменять пароль от карты. Девушка поясняла, что пароль меняется в личном кабинете через мобильное приложение. Так как телефоны клиентов не поддерживали установку специальной программы, консультант предлагала осуществить вход через приложение, установленное на своём мобильном. Заменив необходимые данные, пенсионеры получали новый пароль, благодарили девушку за оказанную услугу и покидали офис. Однако сразу после этого, злоумышленница вновь заходила в программу в своём телефоне, где сохранялись новые пароли, и переводила деньги на свой счёт. В одном случае с чужого вклада она похитила почти 7 тысяч рублей, в другом перевела тысячу.Пропажу денег клиенты банка обнаруживали только спустя время, когда в очередной раз приходили к банкомату проверить баланс карты.Злоумышленница уже возместила нанесённый пенсионерам ущерб, но рсследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы. Девушке грозит до 6 лет лишения свободы.