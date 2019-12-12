Книга о знаменитом курянине Борисе Дёжкине выйдет в декабре

В этом году со дня рождения нашего земляка, знаменитого мастера мультипликации, «русского Диснея» исполнилось 105 лет

В декабре этого года выйдет книга «Борис Дёжкин. Страницы биографии». Тиражом небольшой - 500 экземпляров. Изданием занимаются студия «Союзмультфильм», Государственный центральный музей кино и Курский кинофонд.В этом году со дня рождения нашего земляка, знаменитого мастера мультипликации, «русского Диснея» исполнилось 105 лет. Презентации издания, ставшего первым масштабным исследованием жизненного пути и творческого наследия мультипликатора, пройдут как в Курске, так и в Москве – в Музее кино и «Союзмультфильме».«Этот труд стал результатом настойчивого подвижничества курских почитателей мастерства и таланта Бориса Петровича Дёжкина – великого советского мультипликатора, создавшего множество анимационных шедевров. Казалось, его имя стало постепенно исчезать в зыбучих песках времени, но вдруг воспряло через любовь и уважение курян, вспомнивших о своём земляке и начавших активно пропагандировать наследие Дёжкина с помощью фестивалей, кинопоказов и статей в прессе. И теперь – книга!» - с таких слов начинается предисловие.Среди авторов книги научный сотрудник Государственного центрального музея кино Наталья Авдеева, историк анимации Георгий Бородин, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», журналист и кинокритик Сергей Капков, кинокритик, старший научный сотрудник Государственного центрального музея кино и куратор культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» Павел Шведов.Двое из них в рамках просветительских проектов приезжали в Курск. Со статьи «Несчастный клоун с внутренним плачем» Сергея Капкова, опубликованной в 2004 году в «Газете», началось возрождение памяти о Борисе Дёжкине, по счастливому стечению обстоятельств киновед смог приехать в Курск и на установку бюста мультипликатора в 2018 году. А Георгий Бородин на III фестивале российской анимации имени Дёжкина в прошлом году представил мультимедийную научно-историческую программу «Борис Дёжкин, избранный мультипликат», в ходе которой наглядно показал, что не только самые лучшие фильмы созданы Дёжкиным, но и самые лучшие сцены в известных мультфильмах других авторов нарисованы им же!Сборник «Борис Дёжкин. Страницы биографии» объединил под одной обложкой как уже ранее вышедшие, но малодоступные материалы о жизни легендарного отечественного режиссёра-аниматора, так и никогда не публиковавшиеся. Особо интересными источниками для любителей творчества советских мультипликаторов станут протоколы художественных советов киностудии «Союзмультфильм», на которых обсуждалось производство фильмов Дёжкина, и графические материалы подготовительных периодов к мультфильмам «русского Диснея» из фонда анимации Государственного центрального музея кино и личного архива вдовы режиссёра Ольги Гайдук. Ольга Владимировна передала для опубликования и ранние, никому не известные, фотографии Бориса Петровича из семейного архива.Книга стала результатом совместной работы Комитета по культуре Курской области, «Курскоблкиновидеофонда», Киностудии «Союзмультфильм» и Государственного центрального музея кино.Книгу «Борис Дёжкин. Страницы биографии» создали в рекордно короткие сроки, и её авторы надеются на содействие Министерства культуры в издании более глубокого монографического исследования к 110-летию Мастера в 2024 году. Богатейший архив Дёжкина ещё ждёт своих исследователей, а возможно, и учеников.А режиссёр из Курска Светлана Солнечная с дипломом ВГИКа, короткометражная работа которой в этом году побывала на 72-ом Каннском кинофестивале, планирует снять документальный фильм о курском гении для телеканала «Культура».