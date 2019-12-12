В Курской области снова будет тепло и туманно

Ожидается мокрый снег и гололедица

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдёт небольшой мокрый снег. Дополнят картину туман и гололедица.Температура воздуха ночью составит от 4º мороза до 1º тепла, днём от 2º мороза до 3º тепла.