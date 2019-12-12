Институт территориального планирования «Урбаника» проанализировал 100 городов по стоимости покупки или аренды жилья, потребительской корзины

Невероятно, но факт - Курск обогнал соседей из Черноземья по качеству жизни.Институт территориального планирования «Урбаника» проанализировал 100 городов по стоимости покупки или аренды жилья, потребительской корзины, услуг ЖКХ, доступности транспорта, загруженности дорог и другим критериям.В результате из сотни Курск занял 26-е место, Белгород 28-е, Воронеж 29-е, Липецк 31-е, Старый Оскол 38-е, и с огромным отрывом идёт Тамбов - на 64-й строчке.