Курск обогнал соседей из Черноземья по качеству жизни
Институт территориального планирования «Урбаника» проанализировал 100 городов по стоимости покупки или аренды жилья, потребительской корзины
Институт территориального планирования «Урбаника» проанализировал 100 городов по стоимости покупки или аренды жилья, потребительской корзины, услуг ЖКХ, доступности транспорта, загруженности дорог и другим критериям.
В результате из сотни Курск занял 26-е место, Белгород 28-е, Воронеж 29-е, Липецк 31-е, Старый Оскол 38-е, и с огромным отрывом идёт Тамбов - на 64-й строчке.