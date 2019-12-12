  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курск обогнал соседей из Черноземья по качеству жизни

Институт территориального планирования «Урбаника» проанализировал 100 городов по стоимости покупки или аренды жилья, потребительской корзины
Курск обогнал соседей из Черноземья по качеству жизни

Читайте также

Невероятно, но факт - Курск обогнал соседей из Черноземья по качеству жизни. 

Институт территориального планирования «Урбаника» проанализировал 100 городов по стоимости покупки или аренды жилья, потребительской корзины, услуг ЖКХ, доступности транспорта, загруженности дорог и другим критериям. 

В результате из сотни Курск занял 26-е место, Белгород 28-е, Воронеж 29-е, Липецк 31-е, Старый Оскол 38-е, и с огромным отрывом идёт Тамбов - на 64-й строчке.
+0 -1

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области подешевели мясо и сахар

У француза на курской таможне возникли проблемы с психитропными таблетками

Курские депутаты от правящей партии строили планы на следующий год

В Курске автомобилисты начали водить хороводы возле ёлки на Красной площади

В Курской области снова будет тепло и туманно

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске