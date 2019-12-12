Курские депутаты от правящей партии строили планы на следующий год

ТАКТ".В Курске состоялось расширенное заседание совета руководителей фракций «Единой России». Задачи перед парламентариями ставил губернатор. В числе самых приоритетных направлений – развитие транспортной инфраструктуры и системы здравоохранения. Также глава региона поручил готовиться к административно-территориальной реформе, сообщает телеканал "
В структуре правящей партии страны существует такой орган, как «Совет руководителей фракций». Аналогичные органы действуют также в региональных отделениях политической силы. В Курской области такой совет был создан в 2018 году для согласованной работы фракций и депутатских объединений в представительных органах. В областном центре, в День Конституции России, состоялось расширенное заседание совета – цель подвести итог уходящего года и расставить приоритеты на следующий.
Александр Кичигин, председатель совета руководителя фракций партии «Единая Россия» в Курской области: «Все это очень важно для фракций, потому что в большинстве районов фракции единой России имеют большинство. Мы рассчитываем, что пойдет серьезный разговор по решению задач, которые ставят люди».
Задачи, которые ставят люди, отражены в национальных проектах. Их успешная реализация во многом зависит от скоординированной работы парламентариев региона - убеждены участники заседания
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы: «Основная задача депутатского корпуса – контроль за выполнением национальных проектов. И президент сказал, что законодательные органы должны контролировать ход нацпроектов. Чтобы люди чувствовали улучшение жизни от выполнения этих проектов».
Впрочем, разговор шел не только об установках от президента, но также о будущем самой партии. Она меняется. Так в областном отделении произошли кадровые перестановки. В ноябре, вместо Владимира Иванова «Единую Россию» в Курской области возглавил Валерий Мелихов.
Валерий Мелихов, секретарь Курского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Любой организм должен меняться для того, чтобы развиваться. Должны приходить новые люди, которые принесут новые подходы, новые смыслы, новые задачи в нашу работу. Потому что от долгого пребывания на одном месте глаз замыливается, а страна должна двигаться вперед. И партия должна двигаться вперед. Мы - правящая партия, партия большинства, и это ко многому обязывает».
Чем конкретно должны заниматься избранники от правящей партии, рассказал в своем выступлении губернатор области Роман Старовойт. Он отметил, что законотворцам предстоит много работать, для того, чтобы оправдать оказанное избирателями доверие. В числе приоритетных задач – ремонт и строительство дорог. Несмотря на то, что год дорог закончился, самые масштабные работы по развитию транспортной инфраструктуры еще предстоят. Второй приоритет – реформа системы здравоохранения. В области уже разработана стратегия развития медицины на период до 2024 года.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Я хочу сказать, что там закладываются и предлагаются очень сложные и кардинальные решения, которые необходимо будет воплотить в жизнь. Но без реализации этих решений мы не сможем дотянуться до каждого жителя с качественным медицинским обеспечением. Именно об этом говорит президент. Мы должны создать условия, чтобы каждый житель страны имел квалифицированную медицинскую помощь. Именно на это и нацелены все наши предлагаемые корректировки».
Затронул глава региона также вопрос административно-территориальной реформы. Призывает законотворцев от партии разработать предложения. Воплощать их в жизнь будут уже после Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Курские депутаты от правящей партии строили планы на следующий год
Задачи перед парламентариями ставил губернатор