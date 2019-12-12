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У француза на курской таможне возникли проблемы с психитропными таблетками

Уголовного дела иностранцу удалось избежать
У француза на курской таможне возникли проблемы с психитропными таблетками

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39-летнего француза, имеющего также и российскон гражданство, задержали в автомобильном пункте пропуска Суджа. Мужчина продекларировал свой легковой автомобиль Volvo. Однако служебную собаку заинтересовала спортивная сумка в салоне машины. В ней среди личных вещей таможенники обнаружили 8 блистеров с 92 таблетками лекарственных препаратов трёх видов. 


Иностранец пояснил, что лекарства ему выписали во Франции для лечения бессонницы и психологической усталости. Отправляясь в Россию к родственникам, он взял таблетки с собой, а о том, что их нужно декларировать на границе, не знал. Рецепта на препараты у мужчины не было.

Экспертиза показала, что два вида представленных на исследование таблеток содержат в своём составе психотропные вещества, внесённые в Список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Ещё один препарат относится к сильнодействующим веществам, ограниченным к ввозу в Россию. Общий вес лекарственных препаратов составил — 11,9 граммов, сообщили в курской таможне.

Уголовного дела французу удалось избежать, но административную ответственность он всё же понёс - на иностранца составили два протокола. 

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