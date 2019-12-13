В Курске хотят продлить маршрут трамвая № 2 до Железнодорожного вокзала

Это позволит сократить интервал движения и время ожидания трамвая на остановке

2-й маршрут трамвая «Автовокзал - Хлебозавод» хотят продлить до Железнодорожного вокзала. Целесообразность введения нового расписания движения трамваев сейчас рассматривают в «Курскэлектротрансе».Отмечается, что это позволит сократить интервал движения, а соответственно и время ожидания трамвая, на маршруте от Хлебозавода до Железнодорожного вокзала.Новое расписание предполагает существование полуторасменных и двухсменных графиков, что поможет обеспечивать полноценную перевозку пассажиров в любое время. Также отрегулируют равномерные интервалы движения между вагонами на линии.График работы троллейбусов останется прежним. В рамках существующего расписания, порядка 80% троллейбусов работают по полуторасменному графику, справляясь с перевозкой пассажиров не только в дневное время, но и в часы «пик», отмечают в администрации.Трамваи и троллейбусы ездят с 5 утра до 23.30, что останется неизменным, даже в случае введения нового графика работы.Также в мэрии пояснили - работа пассажирского транспорта организована в соответствии с данными обследований пассажиропотока. Максимальный выпуск подвижного состава организуется в часы «пик». В этом году куряне совершили более пяти миллионов поездок на трамвае, более семи миллионов – на троллейбусе.Весь городской пассажирский транспорт оборудован спутниковой системой навигации и контролируется центральной диспетчерской службой, на "горячую линию" которой можно позвонить круглосуточно по телефону 702-802.