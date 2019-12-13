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Курская рапиристка Инна Дериглазова стала лучшей спортсменкой России 2019 года

 Также премии удостоен спортивный журналист из Курска 

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Рапиристка Инна  Дериглазова признана лучшей спортсменкой России 2019 года. Она стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России».


Об этом накануне объявили на торжественной церемонии в московском Театре мюзикла.


«Я очень благодарна всем, кто болел, переживал, голосовал за меня, это очень значимая награда для меня. Хочется поблагодарить личного тренера, без которого не было бы ни одного моего результата», — сказала курянка. 


Инна Дериглазова — олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в команде, шестикратная чемпионка мира (трижды в личном (2015, 2017, 2019) и командном первенствах (2011, 2016, 2019), четырехкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.


А в номинации "Спортивный парнас" лучшим стал курский журналист, знаток истории футбола, редактор спортивной газеты "Арена" Игорь Василиади.

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