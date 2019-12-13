Повторный бой Поветкина с Хантером может состояться в середине 2020-го года

Боксёр говорит, что знает, как победить Хантера

Повторный поединок между российским боксёром Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером может состояться в середине 2020 года. Об этом наш земляк заявил в интервью ТАСС."Месяц-полтора [на восстановление] хватит. Середина 2020 года? Да, вполне реально, что это может пройти", - сказал Поветкин.Боксер также добавил, что знает, как победить Хантера. "Не заряжаться на удар, делать свою работу и слушать установки тренера. Я какое-то время действовал по установке, а потом заряжался на удар и уже никого не слушал, в голове была навязчивая идея. Из-за этого много чего не получалось", - отметил Поветкин.В минувшие выходные Поветкин провёл бой против Хантера в Саудовской Аравии. Поединок, который должен был выявить претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории по версии WBA, завершился ничьей. Обладателем титула является британец Энтони Джошуа.В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья.