В Курской области могут сделать 31-декабря выходным

Губернатор решил провести опрос

Кажется ещё один регион может присоединиться к «новогоднему флешмобу» и сделать 31 декабря выходным. И это … Курская область!Роман Старовойт, по примеру своих коллег из других регионов, тоже решил провести такой опрос. Об этом наш губернатор сообщил на своей странице «ВКонтакте».Опрос проводится на портале «Действуем вместе». Предлагается взамен 31-го поработать в субботу, 28-го. Больше 86,5 процентов проголосовавших курян высказались «ЗА».Правда, для всех ли форм собственности последний день года будет выходным или только для госслужащих не уточняется.Продлится голосование 3 дня.К слову, уже 12 регионов сделали 31-е декабря выходным. Последний день года станет выходным в Кировской, Курганской, Ленинградской, Орловской, Самарской, Свердловской, Томской и Псковской областях. Кроме того, 31 декабря будет нерабочим днём в республике Крым, на Сахалине, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкеской республике, а губернатор Новосибирской области одобрил идею сделать 31 декабря выходным для предприятий, однако правительство региона в этот день будет работать. А глава Карелии предложил решить этот вопрос комплексно и уже не возвращаться к нему ежегодно.