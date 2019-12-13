ТАКТ". Спасателям предстояло отработать действия по ликвидации чрезвычайной ситуации на транспортных объектах.Второй этап командно-штабных учений прошёл в Курской области, сообщает телеканал "
По легенде, на федеральной трассе М-2 «Крым» произошло серьёзное ДТП: столкнулись легковушка, грузовая машина и рейсовый автобус. В результате удара дизельное топливо, которое перевозил грузовик, разлилось по дороге. В обоих направлениях образовалась двухкилометровая пробка. В первую очередь, нужно было помочь пострадавшим пассажирам.
Александр Мезенцев, заместитель начальника по государственной противопожарной службе регионального ГУ МЧС: «Произошло опрокидывание данных транспортных средств. В автобусе находилось условно 45 человек, из них 29 человек пострадали, двое в тяжёлом состоянии».
На месте условной аварии оперативно развернули подвижной пункт управления. Именно в нём координируют все действия спасателей.
Иван Лунёв, начальник регионального ГУ МЧС: «Одним из важных элементов как раз в рамках данной тренировки мы отрабатываем в целом, проверяем готовность органов управления, сил и средств к реагированию на такие ситуации, которые возникают на территории на региона. Для нас очень важно проверить реальность разработанных планов действий, реальность планов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».
Работы по ликвидации последствий ДТП велись без перерыва. Пострадавшим оказывать медицинскую и психологическую помощь. В зоне ЧС также развернули мобильные пункты питания и обогрева для раненых.
По результатам двух дней командно-штабных учений действия спасателей и медиков получили высокую оценку.
Иван Лунёв: «Думаю, что и в дальнейшем уже при наступлении и холодов, когда будут проблемные вопросы по продвижению по дорогам различного уровня, мы сможем обеспечить безопасность и мы сможем прийти на помощь любому».
Курские спасатели ликвидировали условное ДТП на федеральной трассе
По легенде, на федеральной трассе М-2 «Крым» произошло серьёзное ДТП: столкнулись легковушка, грузовая машина и рейсовый автобус