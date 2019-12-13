ТАКТ". Там ребята встретились с членом комитета по обороне, сенатором от Курской области Александром Михайловым.В День Конституции России юнармейцы лицея-интерната поселка им. Маршала Жукова по приглашению посетили Совет Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает телеканал "
Во время экскурсии, сенатор рассказал юным курянам о работе Совета Федерации, а также остановился на вопросах поддержки юнармейского движения.
Также воспитанники лицея-интерната приняли участие в открытии фотовыставки «Герои среди нас», где встретились с героями России Виктором Бондаревым и Юрием Воробьевым.
Виктор Бондарев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Ребята, в вашей жизни всегда есть место для подвига. Во-первых, в вашей учебе, а во-вторых, возьмите за правило: никогда не проходить мимо тех, кого обижают. Знайте, что подготовить себя заранее невозможно, но не проходить мимо, не быть равнодушным в вашем возрасте можно и нужно».
Курские юнармейцы лицея-интерната посетили Совет Федерации
Во время экскурсии, сенатор рассказал юным курянам о работе Совета Федерации, а также остановился на вопросах поддержки юнармейского движения