  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские юнармейцы лицея-интерната посетили Совет Федерации

Во время экскурсии, сенатор рассказал юным курянам о работе Совета Федерации, а также остановился на вопросах поддержки юнармейского движения
Курские юнармейцы лицея-интерната посетили Совет Федерации

Читайте также

В День Конституции России юнармейцы лицея-интерната поселка им. Маршала Жукова по приглашению посетили Совет Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает телеканал "ТАКТ". Там ребята  встретились с членом комитета по обороне, сенатором от Курской области Александром Михайловым.

Во время экскурсии, сенатор рассказал юным курянам о работе Совета Федерации, а также остановился на вопросах поддержки юнармейского движения.

Также воспитанники лицея-интерната приняли участие в открытии фотовыставки «Герои среди нас», где встретились с героями России Виктором Бондаревым и Юрием Воробьевым.

Виктор Бондарев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Ребята, в вашей жизни всегда есть место для подвига. Во-первых, в вашей учебе, а во-вторых, возьмите за правило: никогда не проходить мимо тех, кого обижают.  Знайте, что подготовить себя заранее невозможно, но не проходить мимо, не быть равнодушным в вашем возрасте можно и нужно».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области хотят построить комплекс по производству минеральных удобрений

Названы улицы Курска, где снова будут отключать электричество

Мокрый снег, туман и гололёд обещают синоптики курянам на выходных

Курские спасатели ликвидировали условное ДТП на федеральной трассе

В Курске не разъехались таксист и автоледи. Женщина пострадала

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске