  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Названы улицы Курска, где снова будут отключать электричество

Адреса, телефоны для справок
Названы улицы Курска, где снова будут отключать электричество

Читайте также

На следующей неделе некоторым курянам снова придётся провести какое-то время без света. В электрических сетях АО "Курские электрические сети" запланированы очередные плановые работы. Отключать электроэнергию будут на следующих улицах города:

В СЕЙМСКОМ   ОКРУГЕ:

С 16 по 20 декабря с 9-30 до 15-00:  

Ул. Пионеров д. 6-26, 11-25, ул. Белинского д. 23-31, 22-30, Раздольная 2-66, Раздольный переулок 2-30, ул. Кольцевая д.  144, ул. 1-я Огородная д. 1-35, 2-44, ул. 2-я Огородная д. 1-21, 4-22,

С 9-00 до 16-00:

Ул. 3-я Цветовская д. 5-41; 4-68; ул. Городская д. 51а-71; 50-152; ул. 1-я Поселковая д. 1-19; 2-24; ул. 2-я Поселковая д. 1-19, 2-20; ул. 3-я Поселковая д. 1-21, 2-20; ул. 4-я Поселковая д. 1-11, 2-20; ул. 5-я Поселковая д. 1-9, 2-10; ул. 6-я Поселковая д. 1-39, 2-20; ул. Трубная д. 35; 10-й Степной п-к д. 5-15,4-16; 11-й Степной п-к д. 3-15,2-14.


Тел. для справок:   32-32-15


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:  

С 16 по 20 декабря с 9-00 до 17-00:

 ул. 1-я Фатежская д. 19-69; 26- 54;  ул. 2-я Фатежская д. 3-37; 4-36; ул. 3-я Фатежская д.  1-39; 2-36; ул. Павлуновского д. 159-167; 144-158;  3-й Запольный переулок д. 1-27; 2-28; Запольная 54А; ул. Скорятина д. 181-185; 172-178; 4-й Запольный переулок д. 3-15; 8-14; ГСК ул. 1-я Фатежская.

с 16 по 19 декабря с 9-00 до 17-00:

ул. Тамчишина; ул. Уренгойская


Тел. для справок:  32-40-89   


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 20 декабря с 9-00 до 17-00: 

ул. Полевая д. 2-16; ул.  Кривецкая д. 2-20, 1-19; ул.  Артема д. 31-57; ул. 2-я Кожевенная д. 34-46; Ровецкая  д. 2-10, 1-13; Курчатова д.  1-31, 2-32; Очаковская д.  2-14, 1-17; Минина  д. 34-48; 

с 18 по 19 декабря с 14-00 до 16-00:

ул. 2-я Агрегатная д. 2-50; ул. 1-я Весенний переулок  д. 1-29,2-32; 2-я Весенний переулок  д. 1-29, 2-26; 1-й Клубный переулок д.  1-17, 20-24; 5-й Агрегатный переулок д. 1-9, 2-10; 2-й Клубный переулок д.  2-8, 1-9; 3-й Агрегатный переулок д.  1-9, 2-6; 3-й Весенний переулок д. 1-15, 2-16; 4-й Агрегатный переулок  д. 1-19, 2-14; ул. Клубная д.  8-25; 7-й Агрегатный переулок д.  д. 1-25, 2-26; 6-й Агрегатный переулок д.  1-33, 2-26; ул.  1-я Агрегатная д. 2-36, 1-23; 2-й Агрегатный переулок д. 2-24, 1-29; 1-й Агрегатный переулок д.  2-30, 1-25; ул. Коллективная  д. 2-88; 1-й Клубный проезд д.  2-14, 1-15; ул. 3-я Агрегатная  д. 1-21, 2-18; 1-й Молодежный переулок д. 2-12; 2-й Молодежный переулок д.  1-11. 

19 декабря с 14-00 до 16-00:

Ул. 2-я Новосёловка  д. 44-64; ул. Новосёловка  д. 17-37, 32-64; Новосёловский переулок  д. 5-39, 4-30


Тел. для справок:  26-32-10

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские юнармейцы лицея-интерната посетили Совет Федерации

В Курской области хотят построить комплекс по производству минеральных удобрений

Мокрый снег, туман и гололёд обещают синоптики курянам на выходных

Курские спасатели ликвидировали условное ДТП на федеральной трассе

В Курске не разъехались таксист и автоледи. Женщина пострадала

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске