В региональной администрации заверяют - проект предусматривает применение прогрессивных технологий от мировых лидеров в области экологической безопасности

В Курской области хотят построить комплекс по производству минеральных удобрений. Реализацию проекта обсуждали на совещании под председательством Романа Старовойта. В нём также приняли участие представители ОАО «РЖД», структуры ПАО «Газпром» и руководство одного из крупнейших предприятий химической промышленности «КуйбышевАзот», являющегося основным акционером ООО «Курскхимволокно».Курская область претендует на размещение производства стоимостью более 50 миллиардов рублей. Конкуренцию нашемцу региону составляют Липецкая, Ростовская и Самарская области. Однако у Курской есть ряд инфраструктурных преимуществ – магистральный газопровод, свободные площади для размещения производства на заводе «Курскхимволокно» и подъездные железнодорожные пути.«Если проект будет реализован, в Курской области появится современное и конкурентоспособное производство. Благодаря новому предприятию регион получит дополнительные налоговые отчисления. У нас появятся рабочие места в сфере инновационных технологий», — пояснил губернатор.Только к строительству планируется привлечь до 2 тысяч человек, после проект позволит обеспечить более 100 постоянных рабочих мест. Помимо увеличения налоговых поступленияй, новый комплекс позволит получить серьёзные инвестиции. Им уже заинтересовались крупные компании. Кроме того, сельское хозяйство региона будет гарантированно обеспечено минеральными удобрениями.Также на совещании обсудили уровень промышленной и экологической безопасности. Проект предусматривает применение прогрессивных технологий от компаний – мировых лидеров в этой области, - заверяют в региональной администрации.