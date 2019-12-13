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Проект «Кино в театре» приглашает курян посмотреть фильм о дружбе девочки и львёнка

Картина «Миа и белый лев» во многих странах стала лидером проката
Проект «Кино в театре» приглашает курян посмотреть фильм о дружбе девочки и львёнка

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В это воскресенье, 15 декабря, в Курском драмтеатре пройдёт очередной показ проекта «Кино в театре». На сей раз зрителям предлагают посмотреть семейную приключенческую драму совместного производства Франции, Германии и ЮАР «Миа и белый лев». Киносеанс начнётся в 13 часов. По традиции за полчаса до него в фойе драмтеатра начнётся тематическое мероприятие «Таинственный мир природы».


Гостей ждут интересные мастер-классы педагогов Дворца пионеров и школьников, у маленьких курян появится возможность поиграть в настольные игры, а весёлый аниматор подарит им массу положительных эмоций и праздничное предновогоднее настроение. Также свою тематическую книжную выставку по сложившейся традиции представит Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева.

Картина «Миа и белый лев» во многих странах стала лидером проката. Это удивительная история дружбы между львёнком Чарли и девочкой Мией, снятая в Африке и похожая на увлекательное сафари. Сейчас проведение коммерческих охот с живыми мишенями — процветающая отрасль туристического бизнеса, приносящая доход в бюджеты многих стран Африки.

В фильме использована уникальная техника съемок: производство картины заняло долгих три года, девочка и маленький львёнок взрослеют в реальном времени, прямо на глазах у зрителей. Дикую природу снимали с помощью квадрокоптера — в ленту вошли кадры с жирафами, бегущими страусами, буйволами у водопоя, которые с удивлением смотрят на новый для них объект.

Высоко отозвался о кинокартине российский учёный-зоолог, ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов: «С большим удовольствием посмотрел фильм и, конечно, очень сопереживал всем — и судьбе льва, и судьбе детей, и судьбе родителей. Я не ожидал такой многослойной драмы. Фильм затрагивает и проблемы охраны природы, и проблемы семьи. Он о том, как забота о природе и животных помогает достичь взаимопонимания между родителями и детьми. Прекрасное кино для всей семьи!»

Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Также их можно забронировать заранее. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

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