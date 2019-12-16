Курское "Динамо" обыграло новосибирское в чемпионате России

Следующий матч Премьер-лиги курское "Динамо" проведёт в новом году

Курское "Динамо" на своей площадке победило "Динамо" из Новосибирской области в матче чемпионате России.

Встреча завершилась со счетом 85:58.





В составе победительниц самой результативной стала Эпифания Принц - 13 очков. Алёна Кириллова заработала 11 баллов, 10 принесла команде Наталья Жедик.





Следующий матч Премьер-лиги курское "Динамо" проведёт в новом году - 5 января курянки сыграют дома с подмосковной "Спартой энд К". А в декабре команда сыграет на выезде с французским "ЛДЛС АСВЕЛ" в рамках Евролиги (18 декабря) и с УГМК из Екатеринбурга в финале Кубка России (22 декабря).