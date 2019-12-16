Минкультуры России согласовало разработанный в администрации Курской области проект объединённой зоны охраны объектов культурного наследия Курска

В центре Курска теперь нельзя строить многоэтажки выше 9 метров. Такое решение принято, чтобы не закрывать вид на Сергиево-Казанский кафедральный собор. На улицах Володарского, Кати Зеленко и участке Можаевской между улицами Ленина и Горького останутся прежние дома - эти зоны скорректированы с учётом сложившейся застройки, там за основу принята уже существующая высота.





Такие нормативы связаны с тем, что Минкультуры России согласовало разработанный в администрации Курской области проект объединённой зоны охраны объектов культурного наследия Курска в границах улиц Ленина, Максима Горького, Володарского, Мирной, Кати Зеленко, Можаевской и Уфимцева.





Ранее действовал нормативный правовой акт, принятый ещё в 1990 году, поясняют в администрации. Он регулировал режим и границы охранных зон объектов культурного наследия, находящихся в рамках этих улиц, а также предельно допустимую высоту (этажность) застройки. С учетом значительного периода времени, а также в связи с выявлением новых объектов культурного наследия и сложившейся застройкой документ обновили, он получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.





«Работа проводилась в рамках указа президента по подготовке к празднованию 1000-летия основания Курска в соответствии с действующим федеральным законодательством, - рассказал заместитель губернатора Алексей Смирнов. - Первый этап масштабной работы прошёл общественные обсуждения и согласование в Министерстве культуры. Реновация с бережным сохранением уникального архитектурного наследия является нашей основной задачей», – подчеркнул замгубернатора.





На ближайшее время запланированы мероприятия по установлению объединённых зон охраны объектов культурного наследия всего исторического центра Курска.





А на углу улиц Кати Зеленко и Володарского за счёт средств застройщика планируется обустроить сквер Серафима Саровского.