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Любителем дрифта в центре Курска оказалась 21-летняя девушка

Юной автоледи выписали несколько штрафов

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На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором водитель легковушки дрифтует на Красной площади буквально в нескольких метрах от новогодней ёлки. 


Оказалось, что за рулём была 21-летняя девушка, а ролик снимал её друг. Видео предназначалось «для себя», было отправлено другу, а тот отправил его ещё одному другу, и в какой-то момент всё вышло из под контроля. В результате этими кадрами заинтересовалась полиция и провела проверку. 


До этого у юной автомобилистки был один штраф, теперь к нему добавится ещё парочка. Её оштрафовали за нарушение правил маневрирования и не соблюдение требований дорожных знаков и разметки. 


В добавок полицейские провели с девушкой беседу и рассказали ей о важности соблюдения правил дорожного движения.

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