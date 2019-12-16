Любителем дрифта в центре Курска оказалась 21-летняя девушка

Юной автоледи выписали несколько штрафов

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором водитель легковушки дрифтует на Красной площади буквально в нескольких метрах от новогодней ёлки.





Оказалось, что за рулём была 21-летняя девушка, а ролик снимал её друг. Видео предназначалось «для себя», было отправлено другу, а тот отправил его ещё одному другу, и в какой-то момент всё вышло из под контроля. В результате этими кадрами заинтересовалась полиция и провела проверку.





До этого у юной автомобилистки был один штраф, теперь к нему добавится ещё парочка. Её оштрафовали за нарушение правил маневрирования и не соблюдение требований дорожных знаков и разметки.





В добавок полицейские провели с девушкой беседу и рассказали ей о важности соблюдения правил дорожного движения.