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Лента новостей / В регионе

Куряне жалуются на грубых таксистов и несвоевременную подачу машины

Курский Роспотребнадзор провёл «горячую линию» по услугам такси и каршеринга

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Курский Роспотребнадзор провёл «горячую линию» по услугам такси и каршеринга. Две недели специалисты рассказывали курянам о правах пассажира, обязанностях исполнителей услуг и о распространённых нарушениях в этой сфере. На таксистов поступило 42 жалобы. 


В основном люди недовольны несвоевременной подачей автомобиля, культурой обслуживания, и несоответствием суммы фактической оплаты поездки сумме при заказе.


Также жаловались на отсутствие информации о наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, на не предоставление необходимой и достоверной информации об оказываемых услугах перевозки и на невыдачу документов, подтверждающих оплату услуги.

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