В Курске из Тускари выловили утонувшего наркомана
30-летний мужчина почти месяц числился пропавшим безвести
Спасатели, оперативно прибывшие на место ЧП, извлекли тело из воды.
Утонувшим оказался 30-летний мужчина, который почти месяц числился пропавшим безвести. Известно, что погибший проживал в Курске вместе с отцом, нигде не работал, употреблял наркотики.
Тело курянина спасатели передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ