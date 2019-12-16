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В Курске из Тускари выловили утонувшего наркомана

30-летний мужчина почти месяц числился пропавшим безвести
В Курске из Тускари выловили утонувшего наркомана

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Днём 15 декабря в Службу спасения «112» поступило сообщение о гибели на воде не далеко от улицы Светлая в 500-х метрах от Кировского моста в Курске. очевидец сообщил, что в реке Тускарь в 2-х метрах от берега видно тело.

Спасатели, оперативно прибывшие на место ЧП, извлекли тело из воды. 

Утонувшим оказался 30-летний мужчина, который почти месяц числился пропавшим безвести. Известно, что погибший проживал в Курске вместе с отцом,  нигде не работал, употреблял наркотики. 

Тело курянина спасатели передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.





ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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