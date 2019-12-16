В Курске из Тускари выловили утонувшего наркомана

30-летний мужчина почти месяц числился пропавшим безвести

Днём 15 декабря в Службу спасения «112» поступило сообщение о гибели на воде не далеко от улицы Светлая в 500-х метрах от Кировского моста в Курске. очевидец сообщил, что в реке Тускарь в 2-х метрах от берега видно тело.Спасатели, оперативно прибывшие на место ЧП, извлекли тело из воды.Утонувшим оказался 30-летний мужчина, который почти месяц числился пропавшим безвести. Известно, что погибший проживал в Курске вместе с отцом, нигде не работал, употреблял наркотики.Тело курянина спасатели передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.