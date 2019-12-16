actualnews.org.Коми, Москва и Санкт-Петербург вошли в ТОП-10 регионов с лучшим экологическим рейтингом. Представители организации «Зеленый патруль» рассказали, что общая обстановка в стране начала постепенно увеличиваться, передает
Национальный экологический рейтинг был составлен при поддержке Фонда грантов президента РФ. Его составлением занимались члены комиссии ведущих экологических активистов и общественных деятелей. Специалисты учитывали более 20 факторов, которые могли бы отразиться на экологической обстановке в том или ином регионе. Особое внимание уделялось действиям властей для обеспечения защиты окружающей среды.
Рейтинг составляется 4 раза в год, так как именно за данный период могут произойти существенные изменения в экологической обстановке. В новый ТОП вошли также Белгород и Тамбов.
«Лидеры Национального экологического рейтинга на протяжении 8 лет практически не меняются. Коми остался одним из главных регионов, которые развивают защиту природы. В текущем году существенно просел «индикатор информационно-психологического климата», но сейчас он снова начал восстанавливаться», - рассказал политолог Андрей Серенко.
Подмосковье и Ленинградская область не вошли в рейтинг по уровню защиты экологии. Специалисты отмечают, что причиной этому могли стать более масштабные инвестиции и бюджета на природоохранные проекты в Москве и Северной столице.
Коми снова вошла в ТОП-10 регионов с лучшим экологическим рейтингом
Национальный экологический рейтинг был составлен при поддержке Фонда грантов президента РФ.