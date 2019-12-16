  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске и в области за выходные сбили шесть пешеходов. Один мужчина погиб

Его сбили сразу две машины
В Курске и в области за выходные сбили шесть пешеходов. Один мужчина погиб

Читайте также

В Курске на выходных произошло шесть ДТП с участием пешеходов. Всем пострадавшим, среди которых один подросток и одна пенсионерка, потребовалась госпитализация. Один мужчина, к сожалению, погиб. Примечательно, что почти пять из шести аварий произошли вечером, когда уже стемнело. 

Как сообщили в ГИБДД, 15 декабря примерно в пять часов вечера авария 17-летнего парня сбил «Хендай» напротив дома № 48 по улице Пучковка. За рулём был 65-летний водитель. Подросток переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. 


В тот же день, но позднее, около половины седьмого,  напротив дома № 60 по улице Полевая 23-летний автомобилист на «Шевроле Клан» допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая шла в попутном направлении вдоль проезжей части. 

Ещё три похожие аварии произошли в Курском, Курчатовском и Рыльском районах области. 

14 декабря в шестом часу вечера 31-летняя автомобилистка на «Ниссане» двигаясь, со стороны деревни Анахино в сторону Курска задавила переходившую дорогу 63-летнюю пенсионерку. 

В воскресенье около пяти вечера  на улице Урочище Рахоль около дома №10 в селе Дичня под колёса ВАЗа-21099, за рулём которого был 36-летний  водитель, попал 44-летний мужчина.

Также в воскресенье после полудня в Рыльском районе на нерегулируемом переходе была сбита 39-летняя женщина. Сбившим её «Фольксвагеном Джетта» управлял 46-летний автомобилист. 

И, наконец, самая трагичная авария произошла в Курске в пятницу, 13 декабря.

В начале шестого на 525 км автодороги "М 2-Крым" 33-летний водитель «Рено Меган», двигаясь  со стороны Белгорода в сторону  Москвы, сбил 45-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. После этого наезда пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него допустил наезд «Лексус»,  под управлением 55-летнего водителя. От полученных травм пешеход скончался на месте. Отмечается, что водители были трезвыми.




ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Инна Дериглазова помогла сборной России «золото» Кубка мира

В Курской области чиновников заставляют регистрироваться в социальных сетях

В курской администрации объяснили, почему некоторые куряне не получили ежемесячные пособия по уходу за ребёнком

В Курской области мотоциклист после столкновения с грузовиком попал на больничную койку

В Курске требуют восстановить исчезающую новую дорожную разметку за счет подрядчиков

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске