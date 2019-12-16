В Курске и в области за выходные сбили шесть пешеходов. Один мужчина погиб

Его сбили сразу две машины

В Курске на выходных произошло шесть ДТП с участием пешеходов. Всем пострадавшим, среди которых один подросток и одна пенсионерка, потребовалась госпитализация. Один мужчина, к сожалению, погиб. Примечательно, что почти пять из шести аварий произошли вечером, когда уже стемнело.Как сообщили в ГИБДД, 15 декабря примерно в пять часов вечера авария 17-летнего парня сбил «Хендай» напротив дома № 48 по улице Пучковка. За рулём был 65-летний водитель. Подросток переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.В тот же день, но позднее, около половины седьмого, напротив дома № 60 по улице Полевая 23-летний автомобилист на «Шевроле Клан» допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая шла в попутном направлении вдоль проезжей части.Ещё три похожие аварии произошли в Курском, Курчатовском и Рыльском районах области.14 декабря в шестом часу вечера 31-летняя автомобилистка на «Ниссане» двигаясь, со стороны деревни Анахино в сторону Курска задавила переходившую дорогу 63-летнюю пенсионерку.В воскресенье около пяти вечера на улице Урочище Рахоль около дома №10 в селе Дичня под колёса ВАЗа-21099, за рулём которого был 36-летний водитель, попал 44-летний мужчина.Также в воскресенье после полудня в Рыльском районе на нерегулируемом переходе была сбита 39-летняя женщина. Сбившим её «Фольксвагеном Джетта» управлял 46-летний автомобилист.И, наконец, самая трагичная авария произошла в Курске в пятницу, 13 декабря.В начале шестого на 525 км автодороги "М 2-Крым" 33-летний водитель «Рено Меган», двигаясь со стороны Белгорода в сторону Москвы, сбил 45-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. После этого наезда пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него допустил наезд «Лексус», под управлением 55-летнего водителя. От полученных травм пешеход скончался на месте. Отмечается, что водители были трезвыми.