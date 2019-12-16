В Курске вор-неудачник украл камеры видеонаблюдения. По записям с них его и нашли
Он был уверен, что камеры не работают, потому что в них, по его словам, не горел красный огонёк
Глядя на ориентировку, полицеский вспомнил, что несколько лет назад задерживал 22-летнего молодого человека за совершение другой кражи. Тогда суд его признал виновным. В этот раз курянину несколько дней удавалось скрываться. Но его нашли в гостях у одного из приятелей.
Вор-неудачник сознался в краже и рассказал, что продал похищенные камеры случайным прохожим, когда возвращался домой после кражи.
Возбуждено уголовное дело.