В Курске вор-неудачник украл камеры видеонаблюдения. По записям с них его и нашли

Он был уверен, что камеры не работают, потому что в них, по его словам, не горел красный огонёк

В Курске парень погорел на краже работающих камер видеонаблюдения. Он взломал павильон на проспекте Кулакова и похитил две камеры, которые вели запись с различных ракурсов. Вор был уверен, что камеры не работают, потому что в них, по его словам, не горел красный огонёк. Однако камеры продолжали трансляцию и запечатлели внешность преступника. Сотрудникам полиции подозреваемый оказался знаком.Глядя на ориентировку, полицеский вспомнил, что несколько лет назад задерживал 22-летнего молодого человека за совершение другой кражи. Тогда суд его признал виновным. В этот раз курянину несколько дней удавалось скрываться. Но его нашли в гостях у одного из приятелей.Вор-неудачник сознался в краже и рассказал, что продал похищенные камеры случайным прохожим, когда возвращался домой после кражи.Возбуждено уголовное дело.