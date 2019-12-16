  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске вор-неудачник украл камеры видеонаблюдения. По записям с них его и нашли

Он был уверен, что камеры не работают, потому что в них, по его словам, не горел красный огонёк
В Курске вор-неудачник украл камеры видеонаблюдения. По записям с них его и нашли

Читайте также

В Курске парень погорел на краже работающих камер видеонаблюдения. Он взломал павильон на проспекте Кулакова и похитил две камеры, которые вели запись с различных ракурсов. Вор был уверен, что камеры не работают, потому что в них, по его словам, не горел красный огонёк. Однако камеры продолжали трансляцию и запечатлели внешность преступника. Сотрудникам полиции подозреваемый оказался знаком.

Глядя на ориентировку, полицеский вспомнил, что несколько лет назад задерживал 22-летнего молодого человека за совершение другой кражи. Тогда суд его признал виновным. В этот раз курянину несколько дней удавалось скрываться. Но его нашли в гостях у одного из приятелей. 

Вор-неудачник сознался в краже и рассказал, что продал похищенные камеры случайным прохожим, когда возвращался домой после кражи.

Возбуждено уголовное дело.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Инна Дериглазова помогла сборной России «золото» Кубка мира

В Курской области чиновников заставляют регистрироваться в социальных сетях

В курской администрации объяснили, почему некоторые куряне не получили ежемесячные пособия по уходу за ребёнком

В Курской области мотоциклист после столкновения с грузовиком попал на больничную койку

В Курске требуют восстановить исчезающую новую дорожную разметку за счет подрядчиков

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске