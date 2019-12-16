ТАКТ".До 24 декабря все главы районов и руководители муниципальных образований Курской области должны завести аккаунты в социальных сетях, чтобы оперативно реагировать на жалобы жителей. Об этом в понедельник на оперативном совещании в Доме Советов заявил губернатор области Роман Старовойт, сообщает телеканал "
Соответствующее требование руководитель области озвучил после того, как раскритиковал ответы местных органов власти в социальных сетях. Также отметил, что большую часть вопросов жители региона адресуют лично ему, а не руководителям на местах.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Президент говорит, что нам необходимо демонстрировать открытость и прямой контакт с людьми. Давно говорили, что у всех глав районов и руководителей муниципальных образований должны быть свои страницы в социальных сетях. Мне очень тяжело работать с таким объемом. 99% — ваши вопросы, не моего уровня. Пока это все возвращается к вам, очень много времени проходит и людям неудобно».
Роман Старовойт намерен проверить наличие чиновников в социальных сетях на итоговом заседании администрации Курской области 24 декабря.
Также глава региона попросил чиновников донести до всех, что подарки они не принимают, поскольку это запрещено.
«Начинают поступать новогодние подарки, - отметил губернатор. У нас в Дом Советов нескончаемый поток — колбаса, сыр...чего только не несут», — возмутился глава региона и объяснил, что по закону все подарки, которые поступают госслужащим, нужно в установленном порядке учитывать и выставлять на аукцион.
В Курской области чиновников заставляют регистрироваться в социальных сетях
До 24 декабря все главы районов и руководители муниципальных образований Курской области должны завести аккаунты в социальных сетях, чтобы оперативно реагировать на жалобы жителей