В курской администрации объяснили, почему некоторые куряне не получили ежемесячные пособия по уходу за ребёнком
Из-за новогодних праздников пособия перечислят заранее – в последних числах декабря
«Впервые за время реализации проекта «Прямые выплаты» произошёл технический сбой, который привёл к задержке выплаты пособий. – Усугубил ситуацию тот факт, что 14 и 15 декабря пришлись на выходные дни, когда перечисление средств банками невозможно», - говорится в сообщении пресс-службы.
Однако, значительная часть пособий поступила на счета получателей 13 декабря, остальные получат деньги сегодня, 16 декабря.
В региональном отделении ФСС также сообщили, что из-за новогодних праздников выплаты назначенных ежемесячных пособий по уходу за ребёнком перечислят заранее – в последних числах декабря этого года.