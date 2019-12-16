В курской администрации объяснили, почему некоторые куряне не получили ежемесячные пособия по уходу за ребёнком

Из-за новогодних праздников пособия перечислят заранее – в последних числах декабря

Стало известно, почему некоторые куряне не получили ежемесячные пособия по уходу за ребёнком. При выплате пособий произошёл технический сбой, пояснили в региональной администрации. Курское региональное отделение ФСС приносит получателям пособий свои извинения.«Впервые за время реализации проекта «Прямые выплаты» произошёл технический сбой, который привёл к задержке выплаты пособий. – Усугубил ситуацию тот факт, что 14 и 15 декабря пришлись на выходные дни, когда перечисление средств банками невозможно», - говорится в сообщении пресс-службы.Однако, значительная часть пособий поступила на счета получателей 13 декабря, остальные получат деньги сегодня, 16 декабря.В региональном отделении ФСС также сообщили, что из-за новогодних праздников выплаты назначенных ежемесячных пособий по уходу за ребёнком перечислят заранее – в последних числах декабря этого года.