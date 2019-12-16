  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В курской администрации объяснили, почему некоторые куряне не получили ежемесячные пособия по уходу за ребёнком

Из-за новогодних праздников пособия перечислят заранее – в последних числах декабря
В курской администрации объяснили, почему некоторые куряне не получили ежемесячные пособия по уходу за ребёнком

Читайте также

Стало известно, почему некоторые куряне не получили ежемесячные пособия по уходу за ребёнком. При выплате пособий произошёл технический сбой, пояснили в региональной администрации. Курское региональное отделение ФСС приносит получателям пособий свои извинения. 

«Впервые за время реализации проекта «Прямые выплаты» произошёл технический сбой, который привёл к задержке выплаты пособий. – Усугубил ситуацию тот факт, что 14 и 15 декабря пришлись на выходные дни, когда перечисление средств банками невозможно», - говорится в сообщении пресс-службы. 

Однако, значительная часть пособий поступила на счета получателей 13 декабря, остальные получат деньги сегодня, 16 декабря. 

В региональном отделении ФСС также сообщили, что из-за новогодних праздников выплаты назначенных ежемесячных пособий по уходу за ребёнком перечислят заранее – в последних числах декабря этого года. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Инна Дериглазова помогла сборной России «золото» Кубка мира

В Курской области чиновников заставляют регистрироваться в социальных сетях

В Курской области мотоциклист после столкновения с грузовиком попал на больничную койку

В Курске требуют восстановить исчезающую новую дорожную разметку за счет подрядчиков

Погода в Курской области. Тепло, но на дорогах гололедица

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске